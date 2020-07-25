"شاليه للبيع في العين السخنة استلام قريب اكيد

(للبيع)
|""امتلك شالية في العين السخنة 120 م ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي ) تشطيب سوبر لوكس استلام قريب وسط البحر والخدمات المتكاملة الكتيرة اللي مالهاش مثيل مع الطبيعة الساحرة والرمال الناعمة والجو الجميل طول السنة وكل ده بالتقسيط وبدون فوائد للتفاصيل كلمنا علي 01211769112 او سيب رقمك واحنا هنكلمك ولو خارج مصر ابعت رقم واتس اب وهنتواصل معاك بكل التفاصيل كما يمكن التواصل عن طريق الواتس اب "
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بلوبلو السخنة
|التليفون:
|01211769112
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|العنوان:
|قرية بلوبلو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063808
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