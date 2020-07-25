"شاليه للبيع في العين السخنة استلام قريب اكيد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: "شاليه للبيع في العين السخنة استلام قريب اكيد - في السويس مصر

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""امتلك شالية في العين السخنة 120 م ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي ) تشطيب سوبر لوكس استلام قريب وسط البحر والخدمات المتكاملة الكتيرة اللي مالهاش مثيل مع الطبيعة الساحرة والرمال الناعمة والجو الجميل طول السنة وكل ده بالتقسيط وبدون فوائد للتفاصيل كلمنا علي 01211769112 او سيب رقمك واحنا هنكلمك ولو خارج مصر ابعت رقم واتس اب وهنتواصل معاك بكل التفاصيل كما يمكن التواصل عن طريق الواتس اب "
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بلوبلو السخنة
التليفون: 01211769112

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: قرية بلوبلو السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2020
رقم الإعلان: 2063808
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20/7/2020
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18/7/2020
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18/7/2020
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16/7/2020
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16/7/2020
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العنوان:

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القسم: 

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16/7/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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15/7/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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9/7/2020
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العنوان:

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7/7/2020
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2/7/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة مفروش - في السويس مصر

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1/7/2020
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