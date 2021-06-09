شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية 01204486160 لدينا شاليهات غرفتن و دوبلكس ثلاث غرف تطل علي البحر مباشرتا ، وكذلك لدينا كبائن غرفة وصالة وغرفتين تطل علي البحر مكيفة، وكذلك لدينا شقق جميع المستويات تري البحر وحدائق المنتزه في جميع مناطق المعمورة الشاطئ. الإيجار شامل كارنيهات دخول الشاطئ وبوابة المعمورة . لدينا الأسعار التي تناسب ميزانيتك . للحجز والتواصل: 01012412542 01204486160