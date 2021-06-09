شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية

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صورة الاعلان: شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية - في الإسكندرية مصر

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شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية 01204486160 لدينا شاليهات غرفتن و دوبلكس ثلاث غرف تطل علي البحر مباشرتا ، وكذلك لدينا كبائن غرفة وصالة وغرفتين تطل علي البحر مكيفة، وكذلك لدينا شقق جميع المستويات تري البحر وحدائق المنتزه في جميع مناطق المعمورة الشاطئ. الإيجار شامل كارنيهات دخول الشاطئ وبوابة المعمورة . لدينا الأسعار التي تناسب ميزانيتك . للحجز والتواصل: 01012412542 01204486160
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوق عقارات الأسكندرية
التليفون: 01012412542

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العنوان: جميع مناطق المعمورة الشاطئ- المعمورة الشاطئ ، المنتزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/6/2021
رقم الإعلان: 2096712
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