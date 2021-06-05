(للإيجار)
|شاليهات وكبائن وشقق للإيجار مفروش بالمعمورة والإسكندرية 01204486160 لدينا شاليهات غرفتن و دوبلكس ثلاث غرف تطل علي البحر مباشرتا ، وكذلك لدينا كبائن غرفة وصالة وغرفتين تطل علي البحر مكيفة، وكذلك لدينا شقق جميع المستويات تري البحر وحدائق المنتزه في جميع مناطق المعمورة الشاطئ. الإيجار شامل كارنيهات دخول الشاطئ وبوابة المعمورة . لدينا الأسعار التي تناسب ميزانيتك . للحجز والتواصل: 01012412542 01204486160
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوق عقارات الأسكندرية
|التليفون:
|01204486160
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جميع مناطق المعمورة الشاطئ- المعمورة الشاطئ ، المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096711
200,000 جنيه
2,300,000 جنيه
163,000 جنيه
اتصل
اتصل
2,000,000 جنيه
163,000 جنيه
92,000 جنيه
205,000 جنيه
221,000 جنيه
80,000 جنيه
164,000 جنيه