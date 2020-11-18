شاليهات دوبلكس بالعين السخنة

(للبيع)
|شاليهات و دوبلكس *قريه لالونا* مساحات من 125 m الي 402 m تسليم فوري payment 30% علي3 سنين 40% علي 4 سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الامير للتنميه السياحيه
|التليفون:
|01012752838
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|العنوان:
|- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073406
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