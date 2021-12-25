شاشة كاشير

(للبيع)
|شاشات كاشير USB+BLutooth Model: Sething 3068 TM17 Interface Typeusb. VGA Scre een Capactive Touch Screen Inch. resolution:1280*1024 Screen Ratio4:3 17 Viewing. Angle 85 degree Luminance 250cd/m2 Black-and-white R
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rere
|التليفون:
|0226344634
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|العنوان:
|مصر الجديده 64 المنتزه- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116676
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