شاشات الغروض التفاعليه

(للبيع)
|تعتبر شاشات التفاعل الاكتروني من اهم وسائل العرض الخديثة اذا انها تقوم بعرض الماده المختاره عن طريق usb يوجد أحجام مختلفة من الشاشات لتلبية جميع الاغراض الشاشات تعمل بنظام الأندرويد أو الويندوز يوجد بها ريموت للتحكم عن بعد ويمكن توصيلها بالشبكة العنكبوتية ( الأنترنت ) بسهولة تصلخ شاشات العرض التفاعليه للاستخدام الفنادق لعرض ماده دعائية المراكز التعليميه والجامعات الخ والعديد من الأنشطة الأخرى فروعنا : ( جده - الرياض - القصيم -خميس مشيط - الخبر ) ودولة البحرين للطلب والمراسلة 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075462
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال