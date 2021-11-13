تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة بعرض المادة المختارة عن طريق usb 2- كما يمكن توصيلها بالشبكة العنكبوتية ( الأنترنت ) 3- يوجد أحجام مختلفة من الشاشات لتلبية جميع الأغراض 4- تعمل الشاشات بنظام الأندرويد أو الويندوز 5- كما يوجد بها ريموت للتحكم عن بعد الأستخدامات المتنوعة لشاشات العرض التفاعلية : * تصلح شاشات العرض التفاعلية لاستخدام الفنادق لعرض مادة دعائية