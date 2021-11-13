(للبيع)
|تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة بعرض المادة المختارة عن طريق usb 2- كما يمكن توصيلها بالشبكة العنكبوتية ( الأنترنت ) 3- يوجد أحجام مختلفة من الشاشات لتلبية جميع الأغراض 4- تعمل الشاشات بنظام الأندرويد أو الويندوز 5- كما يوجد بها ريموت للتحكم عن بعد الأستخدامات المتنوعة لشاشات العرض التفاعلية : * تصلح شاشات العرض التفاعلية لاستخدام الفنادق لعرض مادة دعائية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111588
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار