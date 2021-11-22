(للبيع)
|سيستم ERP | افضل برنامج حسابات شركات في الكويت - 0096567087771 مع نظام ماتكس السحابي ستتمتع بنظرة ثاقبة وتقارير دقيقة 100 % لاتخاذ قرارك سليمة تضمن تطور عملك من مزايا نظام ماتكس : تهيئة المنتج وإعداد الخيارات والمتغيرات اللازمة. إعداد قائمة الأسعار والخصومات. إدارة عمولة المبيعات. إعداد قوائم الأسعار والعقود والطلبيات المفتوحة. نظام فحص حساب متعدد المستويات. إدارة الفواتير و المرتجعات. تواصل معنا اتصال او واتساب على 📲: 67087771 (965+) 22458121 (965+) 22458068 (965+)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيسماتكس
|التليفون:
|0096567087771
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113056
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل