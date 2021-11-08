سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)
|شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01275550242نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة والزهايمر بدرجاته المختلفة وحالات الكسور والحالات الحرجة والمتقدمة ونرعى المسنين من الرجال والسيدات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم بأيدي أمينة ورحيمة ومتخصصة الوفاء للخدمات والرعاية المنزلية01275550242
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شغالات.جليسات مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01275550242
|التليفون:
|01275550242
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|العنوان:
|القاهرة- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110535
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