(للبيع)
|سياره جيب شروكي موديل 93 للبيع او البدل بتيجو رقم التليفون 01157576179
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم ابو عدي
|التليفون:
|01157576179
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|العنوان:
|ش اسواق العبد بيتزا المحمدي بجوار فرن ابو حديده كفر طهرمس- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099939
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