(للبيع)
|Chevrolet Aveo , Model 2010 A used car for sale Chevrolet Aveo , color is : dark green , Model year is 2010 . For interested people: 0569823552 سيارة مستعملة شيفروليه افيو للبيع , موديل 2010 , اللون : زيتي . للجادين التواصل على الرقم الآتي أو واتساب: 0569823552
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مأمون عفانة
|التليفون:
|0569823552
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|العنوان:
|شارع محمد سالم بو خميس- ليوارا 1 - عجمان مارينا
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093988
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