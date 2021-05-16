سيارة مستعملة شيفروليه افيو للبيع , موديل 2010 , اللون : زيتي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سيارة مستعملة شيفروليه افيو للبيع , موديل 2010 , اللون : زيتي - في عجمان الإمارات

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Chevrolet Aveo , Model 2010 A used car for sale Chevrolet Aveo , color is : dark green , Model year is 2010 . For interested people: 0569823552 سيارة مستعملة شيفروليه افيو للبيع , موديل 2010 , اللون : زيتي . للجادين التواصل على الرقم الآتي أو واتساب: 0569823552
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مأمون عفانة
التليفون: 0569823552

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع محمد سالم بو خميس- ليوارا 1 - عجمان مارينا
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 درهم
تاريخ الإعلان: 16/5/2021
رقم الإعلان: 2093988
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قدم.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع مساحة البناء : 200,000 قدم.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة مباشرة على البحر الأرض مساحت.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية |على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة مباشرة على البحر الأرض مساحت.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فليتين | تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع فليتين | تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فليتين | تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين تجاريتين على شارعين منهم شارع ر.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فليتين | تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع فليتين | تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فليتين | تجاري | جيم | ساونا | المشرف أبوظبي مجمع فيلتين تجاريتين على شارعين منهم شارع ر.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - م.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - م.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | مع حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | مع حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | مع حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - 2 ص.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | مع حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | مع حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | مع حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - 2 ص.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة ابوظبي

للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة ابوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة ابوظبي فيلا على زاوية وشارعين مكونة م.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة ابوظبي

للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة ابوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 6 غرفة ماستر | مصعد | حمام السباحة | مدينة خليفة ابوظبي فيلا على زاوية وشارعين مكونة م.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق مي.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 10 طوابق | النادي السياحي أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات طابق مي.
القسم: 

اتصل

16/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بنايتين تجاريتين | 6 طوابق | شارع المطار أبوظبي بنايتين ( A & B ) كل بناية مكونة من : طابقين .
القسم: 

اتصل

16/5/2021
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