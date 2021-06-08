*سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات

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تفاصيل الإعلان
#وظائف_السعودية *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات التالية : -hostess -Reception *الوصف الوظيفي : -اللباقة في التعامل والمظهر الجيد . -مهارات التواصل و القدرة على التعامل مع مختلف الفئات من الناس -دبلوم أو شهادة العمل -خبرة في العمل سنتين على الأقل بالتخصصات المطلوبة -السن ما بين 30 سنة و 35 سنة . - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الرواتب متميزة + عمولة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096395
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