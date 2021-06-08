(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية *سلسلة مطاعم عائلية خمس نجوم بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات بالمسميات التالية : -hostess -Reception *الوصف الوظيفي : -اللباقة في التعامل والمظهر الجيد . -مهارات التواصل و القدرة على التعامل مع مختلف الفئات من الناس -دبلوم أو شهادة العمل -خبرة في العمل سنتين على الأقل بالتخصصات المطلوبة -السن ما بين 30 سنة و 35 سنة . - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الرواتب متميزة + عمولة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096395
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
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