سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى

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تفاصيل الإعلان
سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل تمريض – بالطو اطباء – يونيفورم العاملين فى المستشفى وخدمه الغرف ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076091
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مريلة مطبخ بلاستيك شفافه - في الجيزة مصر

مريلة مطبخ بلاستيك شفافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريلة مطبخ بلاستيك شفافه 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين ( 01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) نحن شركة السلام متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
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صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج - في الجيزة مصر

ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - G.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات تصنيع يونيفورم فنادق شركة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
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