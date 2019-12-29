سكراب طبى رجالى

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تفاصيل الإعلان
سكراب طبى رجالى 01003358542–01200561116 ملابس طاقم المستشفى يونيفورم العاملين بالمستشفيات زى التمريضHospitals تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01200561116

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046970
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

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شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 ملابس مدرسه تصاميم ملابس مدرسية للبنات دريلات مدا.
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29/12/2019
صورة الاعلان: زى موظف استقبال الفندق بالجمله - في الجيزة مصر

زى موظف استقبال الفندق بالجمله

(للبيع)

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زى موظف استقبال الفندق بالجمله 01022216888–01119959296 يونيفورم عاملات نظافه شركات مصنع يونيفورم ملا.
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29/12/2019
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مصنع يونيفورم حضانه

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مصنع يونيفورم حضانه 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات يونيفورم.
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29/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم - زى موحد فى مصر - في الجيزة مصر

يونيفورم - زى موحد فى مصر

(للبيع)

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يونيفورم - زى موحد فى مصر 01003358542–01200561116 محل بيع ملابس عمل مصنع قميص رجالى بمصر اماكن تصنيع.
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29/12/2019
صورة الاعلان: شركات يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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28/12/2019
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم

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24/12/2019
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صورة الاعلان: شركة ملابس عمال - في الجيزة مصر

شركة ملابس عمال

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شركة ملابس عمال 01003358542–01200561116 صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم مصانع مصنع افرول فنى شركات تصنيع.
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24/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

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يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888–01119959296 تصنيع يونيفورم بالجمله جاكت المدارس ملابس موحده سكيورتى.
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24/12/2019
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cap and gown graduationقب عة التخرج

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cap and gown graduationقبعة التخرج 01200561116 صور لبس التخرج ارواب تخرج جامعات ايجار وبيع ارواب الت.
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24/12/2019
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم 01003358542–01200561116 شركات بيع يونيفورم شركات متخصصة فى بيع اليونيفورم للمصا.
العنوان:

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22/12/2019
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ملابس طاقم المستشفى

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- في الجيزة مصر

ملابس طاقم المستشفى 01200561116-01003358542 زى التمريضHospitals يونيفورم مستشفى يونيفورم ومستلزمات ا.
العنوان:

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اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عاملات نظافه 01022216888–01119959296 اماكن تصنيع يونيفورم الامن صناعه يونيفورم يونيفورم م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي School Uniforms .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم العاملين بالمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
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