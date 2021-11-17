سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

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تفاصيل الإعلان
سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل تمريض – بالطو اطباء – يونيفورم العاملين فى المستشفى وخدمه الغرف ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111777
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج - في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - زى اطفال الروضه - في الجيزة مصر

ملابس حضانات - زى اطفال الروضه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حضانات - زى اطفال الروضه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج - في الجيزة مصر

ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn للي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01223182572 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات - في الجيزة مصر

لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
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