سعر يونيفورم هاوس كيبنج

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تفاصيل الإعلان
سعر يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويونيفورم خدمة الغرف والاشراف الداخلى للفنادق اعلى جودة وبسعر المصنع فستان هاوس كيبنج بدلة عمال نظافه تيشرت وبنطلون للنظافه لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115415
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السعر
تاريخ الإعلان
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15/12/2021
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15/12/2021
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15/12/2021
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15/12/2021
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15/12/2021
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15/12/2021
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15/12/2021
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اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn

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15/12/2021
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: اشكال واسعار اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم امن ص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
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