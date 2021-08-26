سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103531
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن - يونيفورم امن - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن - يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن - يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الحضانه – تصنيع ملابس اطفال للحضانه - في الجيزة مصر

يونيفورم الحضانه – تصنيع ملابس اطفال للحضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الحضانه – تصنيع ملابس اطفال للحضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/8/2021
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مصانع - افرول مهندس - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع - افرول مهندس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع - افرول مهندس 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين - ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه – تفصيل يونيفورم عاملات - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه – تفصيل يونيفورم عاملات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه – تفصيل يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - مكان لبيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكان لبيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكان لبيع اليونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض - الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض - الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض - الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس بنات - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس بنات - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس بنات - مرايل مدرسة 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز - في الجيزة مصر

ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager