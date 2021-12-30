سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
سعر يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفورم المدارس بأسعار تنافسيه ( تيشيرت بولو – جاكيت – بلوفر – جيب للمدارس – ترننج مدارس – مريله مدرسيه – قميص – بنطلون – كرافته ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117395
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صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم جرسون 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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30/12/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احد.
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الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس فنادق

(للبيع)

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شركات توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدا.
العنوان:

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اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم

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- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - ملابس عمال المطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

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29/12/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات تنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
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