سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102696
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: بالطو طبيب - يونيفورم طبي - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - يونيفورم طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - يونيفورم طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم عرايس - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم اطفال - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم - في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاجيد - في الجيزة مصر

سجاجيد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاجيد كنيسة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم مودرن - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي اجود الخامات بأسعار منافسة بن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية - في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد صالون - في الجيزة مصر

سجاد صالون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد صالون02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي - في الجيزة مصر

سجاد زيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
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