سعر روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
سعر روب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047466
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: سعر روب التخرج - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج 01003358542–01200561116 caps graduation بيع ارواب التخرج شركة ارواب تخرج عبايات حفلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه 01119959296 نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه 01022216888 ملابس موحده سكيورتى للكميات يونيفورم عمال مصانع يوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: زي موحد - في الجيزة مصر

زي موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد 01003358542–01200561116 افضل شركة يونيفورم ملابس يونيفورم صور يونيفورم يونيفورم شركات تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات 01003358542–01200561116 الزى الطبي افضل ماركات السكراب الطبي الزى الموحد الطبي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 ملابس مدرسه احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى ملابس مدرسية ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: ملابس باله مستعمله شتوي البيع جمله وليس بالقطعه - في الجيزة مصر

ملابس باله مستعمله شتوي البيع جمله وليس بالقطعه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شتوي وجينز وملتون مختلف الأعمار شبابي وبناتي البيع جمله وليس باالقطعه.
العنوان:

الجيزة - مصر

35 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم 01003358542–01200561116 Uniform Housekeeping ملابس هاوس كيبنج اماكن تصنيع يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: افرول - في الجيزة مصر

افرول

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول 01003358542–01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم مصانع مصانع توريد زي عمال اسماء واماكن مصانع افرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 ملابس روضه مميزه اماكن تصنيع يونيفورم حضانات ازياء مدارس للا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم 01022216888–01119959296 مصنع للملابس الموحده بأسعار الجمله يونيفورم مطاعم وحلوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: تصاميم ارواب تخرج - في الجيزة مصر

تصاميم ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصاميم ارواب تخرج 01003358542–01200561116 caps graduation بيع ارواب التخرج مصنع قبعات التخرج تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
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