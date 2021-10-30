سعر السجاد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سعر السجاد - في الجيزة مصر

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سعر السجاد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع الاذواق سجاجيد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

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العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/10/2021
رقم الإعلان: 2109034
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سجاد رمادي - في الجيزة مصر

سجاد رمادي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رمادي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/10/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي - في الجيزة مصر

سجاد رصاصي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتي - في الجيزة مصر

سجاد نبيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد نبيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: سجاد صلاة تركي - في الجيزة مصر

سجاد صلاة تركي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد صلاة تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/10/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي وبيج022376 - في الجيزة مصر

سجاد زيتي وبيج022376

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زيتي وبيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: سجاد عروسه02237 - في الجيزة مصر

سجاد عروسه02237

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد عروسه02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/10/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف النوم - في الجيزة مصر

سجاد غرف النوم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف النوم02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2021
صورة الاعلان: سجاد مساجد للبيع - في الجيزة مصر

سجاد مساجد للبيع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد مساجد للبيع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2021
صورة الاعلان: سجاد ع شكل ورده - في الجيزة مصر

سجاد ع شكل ورده

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ع شكل ورده02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2021
صورة الاعلان: سجاد غرفة النوم - في الجيزة مصر

سجاد غرفة النوم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرفة النوم02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/10/2021
صورة الاعلان: سجاد زهري - في الجيزة مصر

سجاد زهري

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زهري02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/10/2021
صورة الاعلان: سجاد صالون - في الجيزة مصر

سجاد صالون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد صالون02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/10/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي - في الجيزة مصر

سجاد زيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/10/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم مودرن - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم اطفال - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/10/2021
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