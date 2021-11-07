سجاد هيت سيت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد هيت سيت - في الجيزة مصر

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سجاد هيت سيت02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع الاذواق سجاجيد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

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العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110290
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سجاد نيو كلاسيك - في الجيزة مصر

سجاد نيو كلاسيك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد نيو كلاسيك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقات - في الجيزة مصر

سجاد طرقات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طرقات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي واخضر - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي واخضر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي واخضر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقه طويله - في الجيزة مصر

سجاد طرقه طويله

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طرقه طويله02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد جامع - في الجيزة مصر

سجاد جامع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد جامع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: كاربت رصاصي - في الجيزة مصر

كاربت رصاصي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاربت رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: سجاد كشمير في بيج - في الجيزة مصر

سجاد كشمير في بيج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد كشمير في بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي وزيتي - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي وزيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي وزيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي وزيتي - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي وزيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي وزيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد بيج - في الجيزة مصر

سجاد بيج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طويل - في الجيزة مصر

سجاد طويل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طويل02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو زهقتي من سجادك القديم وعايزة موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: كاربت مطبخ - في الجيزة مصر

كاربت مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاربت مطبخ02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي هيغيرلك شكل البيت سجاد جديد كلاسيك وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي في تركواز - في الجيزة مصر

سجاد رصاصي في تركواز

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رصاصي في تركواز02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي مودرن - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد رمادي - في الجيزة مصر

سجاد رمادي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رمادي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/10/2021
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