سجاد نبيتى فى بيج

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تفاصيل الإعلان
سجاد نبيتى فى بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية الجودة بأسعار مناسبة سجاد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامين من شارع الغورية)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سجاد تركي مودرن02237617477-01005745197
التليفون: 01005745197

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098701
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