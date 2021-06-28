سجاد فنادق

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تفاصيل الإعلان
سجاد فنادق02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في المكان الصح سجاد النظير خبره سنين موديلات 2021 خامات تركي كلاسك ومودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامين من شارع الغورية)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سجاد فنادق02237617477-01005745197
التليفون: 01005745197

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العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/6/2021
رقم الإعلان: 2098240
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صورة الاعلان: سجاد تركي حرير - في الجيزة مصر

سجاد تركي حرير

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي حرير02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي مودرن - في الجيزة مصر

سجاد تركي مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلفة م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2021
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