سجاد غرف نوم اطفال

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم اطفال - في الجيزة مصر

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سجاد غرف نوم اطفال02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في المكان الصح سجاد النظير خبره سنين موديلات 2021 خامات تركي كلاسك ومودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامين من شارع الغورية)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النظير للسجاد
التليفون: 01005745197

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العنوان: 22شارع العراق متفرع من انس ابن مالك-شهاب-المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102543
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صورة الاعلان: سجاد غرف نوم عرايس - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم - في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاجيد - في الجيزة مصر

سجاجيد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاجيد كنيسة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم مودرن - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي اجود الخامات بأسعار منافسة بن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية - في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد صالون - في الجيزة مصر

سجاد صالون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد صالون02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي - في الجيزة مصر

سجاد زيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة - أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة - أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة - أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: اشكال وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/8/2021
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