سجاد عروسه

سجاد عروسه02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلفة من السجاد احدث الموديلات في عالم السجاد سجاد تركي خامات عالية الجوده ( كلاسيك ومودرن ) امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع( رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامين من شارع الغورية)