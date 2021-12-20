سجاد طويل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد طويل - في الجيزة مصر

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سجاد طويل02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع الاذواق سجاجيد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01069287645 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654 المهندسين (266 شارع السودان) رقم فرع المهندسين : 0233020209
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

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العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2115949
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لأصحاب المستويات الراقيه والعروض المميزه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجاراليومي والشهري بموقع ممتازج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

27,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للبيع)

شقة للبيع مفروشة فندقية بموقع هادى وراقى بالحى السابع متفرع من إمتداد الطيران شارع راقى بالقرب مطعم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار لقطة بالتجمع

شقة للايجار لقطة بالتجمع

(للإيجار)

شقة للايجار لقطة بالتجمع شقة 180م بالبنفسج عمارات مكونة من 3غرف ـ 3ريسبشن به تراس 2حمام ـ مطبخ اسانس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,750 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب نجارين مسلح

مطلوب نجارين مسلح

(فرصة عمل)

مطلوب لمؤسسة كبرى بالسعودية تعمل في مجال الأنشاءات والمعمارتطلب مجموعة من الحرفيين لديها بالمملكة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر

طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي وبيج

سجاد ذهبي وبيج

(للبيع)

سجاد ذهبي وبيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة طباعة وتقطيع الورق لصناعة الأكواب الورقية 🔥

ماكينة طباعة وتقطيع الورق لصناعة الأكواب الورقية 🔥

(للبيع)

ماكينة طباعة وتقطيع الورق لصناعة الأكواب الورقية 🔥 = الماكينة تعتبر وحدة متكاملة لعملية الق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيسات سياحية للرحلات

ايجار اتوبيسات سياحية للرحلات

(للإيجار)

ايجار اتوبيس كوستر لرحلات وادى الريان ؛تأجير مينى باص 28راكب لعمل جولات سياحيه حره داخل وخارج القاهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: غرفه طبيه للايجار من المالك في مدينه نصر حلف طيبه مول

غرفه طبيه للايجار من المالك في مدينه نصر حلف طيبه مول

(للإيجار)

غرفه طبيه للايجار من المالك في مدينه نصر حلف طيبه مول تخصصات الموجوده ( باطنه - رمد - جراحه عامه - ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: 2 طقم ملاية كرانيش ( الفراشة السعيدة ) 8 قطع من القطن التركى لـ 2 سرير 120

2 طقم ملاية كرانيش ( الفراشة السعيدة ) 8 قطع من القطن التركى لـ 2 سرير 120

(للبيع)

عرض نـاااااااااااار ( و بسعر مصنع ) إلحقى إحجزى ع رقم الواتس 👇 ( الكمية محدودة ) 2 طقم ملاية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

320 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: حساس حراره معنون هانويل FAS - UL

حساس حراره معنون هانويل FAS - UL

(للبيع)

حساس حراره معنون هانويل FAS - UL حساس حرار معنون HONEYWELL MORLEY FAS-UL والقاعده الخاصه به موديل B.
العنوان:

القاهرة - مصر

630 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: سماعات حائطيه تـوا صوت مجسم BS – 1030W

سماعات حائطيه تـوا صوت مجسم BS – 1030W

(للبيع)

سماعات حائطيه تـوا صوت مجسم BS – 1030W سماعة حائطية ذات شكل اسيابى الموديل : BS-1030W بالمواصفات الت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,940 جنيه

20/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للبيع)

شقة للبيع بالمنطقة الثامنة مدينة نصر خلف مصر للطيران على حديقة 220 متر بالدور 8 بعمارة 8 أدوار ورووف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لعشاق الرقي والتميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متمي جدا بمدينه نصرفي اول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,000 جنيه

19/12/2021
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