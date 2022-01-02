سجاد طرقه طويله

سجاد طرقه طويله02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي هيغيرلك شكل البيت سجاد جديد كلاسيك ومودرن أقل سعر في مصر امكانيه التوصيل لحد البيت كل اللي عليكم تكلمونا وتحددوا اللون والمقاس واحنا هنوصلها لحد باب البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01069287645 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654