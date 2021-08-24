سجاد طرقات

(للبيع)
|سجاد طرقات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلفة من السجاد احدث الموديلات في عالم السجاد سجاد تركي خامات عالية الجوده ( كلاسيك ومودرن ) امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامين من شارع الغورية)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joy
|التليفون:
|01005745197
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|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103295
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