سجاد زيتي وبيج022376

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد زيتي وبيج022376 - في الجيزة مصر

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سجاد زيتي وبيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في المكان الصح النظير خبره سنين خامات تركي كلاسك ومودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/10/2021
رقم الإعلان: 2108768
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صورة الاعلان: سجاد صلاة تركي - في الجيزة مصر

سجاد صلاة تركي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد صلاة تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
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27/10/2021
صورة الاعلان: سجاد عروسه02237 - في الجيزة مصر

سجاد عروسه02237

(للبيع)

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سجاد عروسه02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
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25/10/2021
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سجاد غرف النوم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف النوم02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
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الجيزة - مصر

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24/10/2021
صورة الاعلان: سجاد مساجد للبيع - في الجيزة مصر

سجاد مساجد للبيع

(للبيع)

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سجاد مساجد للبيع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب.
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24/10/2021
صورة الاعلان: سجاد ع شكل ورده - في الجيزة مصر

سجاد ع شكل ورده

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ع شكل ورده02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

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24/10/2021
صورة الاعلان: سجاد غرفة النوم - في الجيزة مصر

سجاد غرفة النوم

(للبيع)

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سجاد غرفة النوم02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون ت.
العنوان:

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24/10/2021
صورة الاعلان: سجاد زهري - في الجيزة مصر

سجاد زهري

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زهري02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/10/2021
صورة الاعلان: سجاد صالون - في الجيزة مصر

سجاد صالون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد صالون02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/10/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي - في الجيزة مصر

سجاد زيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/10/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم مودرن - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن

(للبيع)

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سجاد غرف نوم مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم اطفال - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/10/2021
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سجاجيد كنيسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاجيد كنيسة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/10/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتى فى بيج - في الجيزة مصر

سجاد نبيتى فى بيج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد نبيتى فى بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2021
صورة الاعلان: سجاد ع شكل ورود - في الجيزة مصر

سجاد ع شكل ورود

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ع شكل ورود02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم عرايس - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/10/2021
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