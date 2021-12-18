سجاد رصاصي في تركواز

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد رصاصي في تركواز - في الجيزة مصر

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سجاد رصاصي في تركواز02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع الاذواق سجاجيد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01069287645 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654 المهندسين (266 شارع السودان) رقم فرع المهندسين : 0233020209 http
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2021
رقم الإعلان: 2115650
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صورة الاعلان: سجاد رمادي - في الجيزة مصر

سجاد رمادي

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- في الجيزة مصر

سجاد رمادي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي - في الجيزة مصر

سجاد زيتي

(للبيع)

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سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية .
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12/12/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم مودرن - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري .
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اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتى فى بيج - في الجيزة مصر

سجاد نبيتى فى بيج

(للبيع)

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سجاد نبيتى فى بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خاما.
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9/12/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف اطفال - في الجيزة مصر

سجاد غرف اطفال

(للبيع)

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سجاد غرف اطفال02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

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9/12/2021
صورة الاعلان: سجاد للبيع - في الجيزة مصر

سجاد للبيع

(للبيع)

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سجاد للبيع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
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7/12/2021
صورة الاعلان: سجاد مساجد - في الجيزة مصر

سجاد مساجد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد مساجد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
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6/12/2021
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سجادة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في .
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6/12/2021
صورة الاعلان: 2021سجاد مودرن - في الجيزة مصر

2021سجاد مودرن

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2021سجاد مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
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سجاد ورق شجر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ورق شجر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
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سجاد ومشايات

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- في الجيزة مصر

سجاد ومشايات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: سجاد ورد - في الجيزة مصر

سجاد ورد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ورد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: سجاد اون لاين مصر - في الجيزة مصر

سجاد اون لاين مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد اون لاين مصر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: كاربت شتوي - في الجيزة مصر

كاربت شتوي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاربت شتوي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: كاربت غرف نوم - في الجيزة مصر

كاربت غرف نوم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاربت غرف نوم02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2021
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