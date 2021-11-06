سجاد ذهبي واخضر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد ذهبي واخضر - في الجيزة مصر

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سجاد ذهبي واخضر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في المكان الصح النظير خبره سنين خامات تركي كلاسك ومودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110158
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صورة الاعلان: سجاد طرقه طويله - في الجيزة مصر

سجاد طرقه طويله

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طرقه طويله02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد جامع - في الجيزة مصر

سجاد جامع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد جامع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: كاربت رصاصي - في الجيزة مصر

كاربت رصاصي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاربت رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
صورة الاعلان: سجاد كشمير في بيج - في الجيزة مصر

سجاد كشمير في بيج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد كشمير في بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي وزيتي - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي وزيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي وزيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي وزيتي - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي وزيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي وزيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد بيج - في الجيزة مصر

سجاد بيج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طويل - في الجيزة مصر

سجاد طويل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طويل02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو زهقتي من سجادك القديم وعايزة موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: كاربت مطبخ - في الجيزة مصر

كاربت مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاربت مطبخ02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي هيغيرلك شكل البيت سجاد جديد كلاسيك وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي في تركواز - في الجيزة مصر

سجاد رصاصي في تركواز

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رصاصي في تركواز02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي مودرن - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد رمادي - في الجيزة مصر

سجاد رمادي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رمادي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/10/2021
صورة الاعلان: سعر السجاد - في الجيزة مصر

سعر السجاد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر السجاد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/10/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي - في الجيزة مصر

سجاد رصاصي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتي - في الجيزة مصر

سجاد نبيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد نبيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/10/2021
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