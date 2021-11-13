سجاد حرير تركي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد حرير تركي - في الجيزة مصر

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سجاد حرير تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في المكان الصح النظير خبره سنين خامات تركي كلاسك ومودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01069287645 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654 المهندسين (266 شارع السودان) رقم ف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111038
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سجاد المطبخ - في الجيزة مصر

سجاد المطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد المطبخ02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ع كنب كحلي - في الجيزة مصر

سجاد ع كنب كحلي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ع كنب كحلي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/11/2021
صورة الاعلان: سجاد حرير - في الجيزة مصر

سجاد حرير

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد حرير02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: 2021سجاد مودرن وكلاسك - في الجيزة مصر

2021سجاد مودرن وكلاسك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

2021سجاد مودرن وكلاسك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: كاربت سجاد - في الجيزة مصر

كاربت سجاد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاربت سجاد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ع شكل باركيه - في الجيزة مصر

سجاد ع شكل باركيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ع شكل باركيه02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طويل للممرات - في الجيزة مصر

سجاد طويل للممرات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طويل للممرات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ثابت - في الجيزة مصر

سجاد ثابت

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ثابت02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتي في رصاصي - في الجيزة مصر

سجاد نبيتي في رصاصي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد نبيتي في رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: سجاد نيو كلاسيك - في الجيزة مصر

سجاد نيو كلاسيك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد نيو كلاسيك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد هيت سيت - في الجيزة مصر

سجاد هيت سيت

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد هيت سيت02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقات - في الجيزة مصر

سجاد طرقات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طرقات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي واخضر - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي واخضر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي واخضر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقه طويله - في الجيزة مصر

سجاد طرقه طويله

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طرقه طويله02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد جامع - في الجيزة مصر

سجاد جامع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد جامع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
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