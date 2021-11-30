سجاد تركواز

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاد تركواز - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

سجاد تركواز02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع الاذواق سجاجيد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01069287645 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654 المهندسين (266 شارع السودان) رقم فرع المهندسين : 0233020209
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113299
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مهندسين ديكور - في الجيزة مصر

مهندسين ديكور

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مهندسين ديكور02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي كشمير - في الجيزة مصر

سجاد تركي كشمير

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي كشمير02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: 2021سجاد تركي - في الجيزة مصر

2021سجاد تركي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

2021سجاد تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي سادة - في الجيزة مصر

سجاد تركي سادة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي سادة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي مودرن - في الجيزة مصر

سجاد تركي مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: سجاد فنادق - في الجيزة مصر

سجاد فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد فنادق02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: سجاد لون جنزاري - في الجيزة مصر

سجاد لون جنزاري

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد لون جنزاري02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: سجاد لون كشمير - في الجيزة مصر

سجاد لون كشمير

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد لون كشمير02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: سجاد للبيع - في الجيزة مصر

سجاد للبيع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد للبيع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: سجاجيد فنادق - في الجيزة مصر

سجاجيد فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاجيد فنادق02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: سجادة للبيع - في الجيزة مصر

سجادة للبيع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجادة للبيع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: سجاد مودرن - في الجيزة مصر

سجاد مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي - في الجيزة مصر

سجاد تركي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: carpets egyptسجاد في مصر - في الجيزة مصر

carpets egyptسجاد في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

carpets egyptسجاد في مصر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: carpet designsموديل ات سجاد - في الجيزة مصر

carpet designsموديل ات سجاد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

carpet designsموديلات سجاد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager