سجاد المطبخ

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
سجاد المطبخ02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع الاذواق سجاجيد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01069287645 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654 المهندسين (266 شارع السودان) رقم فرع المهندسين : 0233020209
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

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العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111043
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سجاد حرير تركي - في الجيزة مصر

سجاد حرير تركي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد حرير تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ع كنب كحلي - في الجيزة مصر

سجاد ع كنب كحلي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ع كنب كحلي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/11/2021
صورة الاعلان: سجاد حرير - في الجيزة مصر

سجاد حرير

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد حرير02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: 2021سجاد مودرن وكلاسك - في الجيزة مصر

2021سجاد مودرن وكلاسك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

2021سجاد مودرن وكلاسك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: كاربت سجاد - في الجيزة مصر

كاربت سجاد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاربت سجاد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ع شكل باركيه - في الجيزة مصر

سجاد ع شكل باركيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ع شكل باركيه02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طويل للممرات - في الجيزة مصر

سجاد طويل للممرات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طويل للممرات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ثابت - في الجيزة مصر

سجاد ثابت

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ثابت02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتي في رصاصي - في الجيزة مصر

سجاد نبيتي في رصاصي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد نبيتي في رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: سجاد نيو كلاسيك - في الجيزة مصر

سجاد نيو كلاسيك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد نيو كلاسيك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد هيت سيت - في الجيزة مصر

سجاد هيت سيت

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد هيت سيت02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقات - في الجيزة مصر

سجاد طرقات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طرقات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ذهبي واخضر - في الجيزة مصر

سجاد ذهبي واخضر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ذهبي واخضر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طرقه طويله - في الجيزة مصر

سجاد طرقه طويله

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد طرقه طويله02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: سجاد جامع - في الجيزة مصر

سجاد جامع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد جامع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2021
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