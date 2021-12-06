سجادة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في المكان الصح النظير خبره سنين خامات تركي كلاسك ومودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01069287645 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654 المهندسين (266 شارع السودان) رقم فرع المهند