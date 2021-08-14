سجاجيد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: سجاجيد - في الجيزة مصر

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سجاجيد كنيسة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع الاذواق سجاجيد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامين من شارع الغورية)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النظير للسجاد
التليفون: 01005745197

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العنوان: 22شارع العراق متفرع من انس ابن مالك-شهاب-المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102555
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صورة الاعلان: سجاد غرف نوم عرايس - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم اطفال - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم اطفال02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم - في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم مودرن - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي اجود الخامات بأسعار منافسة بن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية - في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - صور ملابس اطفال تنكرية 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد صالون - في الجيزة مصر

سجاد صالون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد صالون02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي - في الجيزة مصر

سجاد زيتي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تصميمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات سياحة - أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة - أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات سياحة - أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/8/2021
صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
صورة الاعلان: اشكال وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال وشاح التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/8/2021
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