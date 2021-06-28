ستائر,lلمنيو م,شتر,شبابيك ,شتر,شبابيك, رول,شتر,

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ستائر,lلمنيوم,شتر,شبابيك,شتر,شبابيك,رول,شتر, 0556099095 ستائر ألمنيوم شتر وشبابيك شتر شبابيك رول شتر 0556099095 عازله للصوت والضوء والحراره يمنع دخول الغبار والأمطار والأتربة يمنع دخول الحشرات ويوفر جو صحي خالي من الامراض لدينا يدوي وكهربائي سهل التحكم بيريموت كونترول والوان متعدده جودة عاليه في التصنيع ودقه كبيره في التركيب يعطي منزلك المنظر الجميل ويمنع من السرقات لصعوبة اختراقه يوفر عليك الكهرباء لعزل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الغروووب
التليفون: 0552824342

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: jeddah- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/6/2021
رقم الإعلان: 2098204
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وظائف شاغرة بالمملكة العربية السعودية

وظائف شاغرة بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف الرعاية المنزلية.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

28/6/2021
صورة الاعلان: الكاميرات الحرارية المتطورة

الكاميرات الحرارية المتطورة

(للبيع)

كاميرات الحراريه المتطورة لقياس درجة الحرارة عن بعد بمكنها قياس درجة الحرارة عن مسافة تصل إلي 2.5 مت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/6/2021
صورة الاعلان: أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة

أجهزة بيجر المطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/6/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/6/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة

طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة

(للبيع)

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجو.
القسم: 

اتصل

27/6/2021
صورة الاعلان: بوابات منع سرقة المتاجر

بوابات منع سرقة المتاجر

(للبيع)

لدينا أفضل أنواع البوابات والتاغات لمنع سرقة الملابس سهلة الاداء تقوم بالكشف عن السرقه على بعد 2 متر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

26/6/2021
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صورة الاعلان: مساعدات في تعلم و اجتياز اختبارات مواد هندسة كمبيوتر

مساعدات في تعلم و اجتياز اختبارات مواد هندسة كمبيوتر

(طلب عمل)

اقدم مساعدات عن طريق تقديم شروحات و دورات و حل اختبارات و حل واجبات و شيتات و تنفيذ بروجكتات و كتابة.
العنوان:

مكة - السعودية

100 ريال

26/6/2021
صورة الاعلان: طلوب مساعدين حلويات ومخبوزات للعمل بالمملكة العربية السعودية

طلوب مساعدين حلويات ومخبوزات للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

**مطلوب مساعدين حلويات ومخبوزات للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : .
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

24/6/2021
صورة الاعلان: **مطلوب موظفين للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية

**مطلوب موظفين للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

**مطلوب موظفين للعمل بشركة إنتاج القهوة بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : -تشفير البيانات (.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

24/6/2021
صورة الاعلان: سطاف فنادق و مطاعم متوفر من الجنسية المغربية

سطاف فنادق و مطاعم متوفر من الجنسية المغربية

(طلب عمل)

نحن شركة الأسمر نور الغرب منذ سنوات ونحن نوفر عمالة من مختلف الجنسيات واستقدامها الى عملائنا بدول ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مكتب الأسمر نور الغرب يوفر حلاقين من المغرب و من مختلف الجنسيات

مكتب الأسمر نور الغرب يوفر حلاقين من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

مكتب الأسمر للاستقدام ///يتوفر لدينا حلاقين رجالي من الجنسية المغربية و التونسية محترفين في الحلاقة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: طباخين اكل بحري للاستقدام

طباخين اكل بحري للاستقدام

(طلب عمل)

شركة الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا طباخين اكل بحري بخبرات عالية وكفاءات ممتازة وتخصصات متعددة لكافة أ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(مطلوب)

شركة الأسمر نور الغرب توفر نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة وله.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شيف حلويات من المغرب و تونس

شيف حلويات من المغرب و تونس

(طلب عمل)

شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين حلويات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة في ارقى المط.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
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