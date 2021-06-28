ستائر,lلمنيو م,شتر,شبابيك ,شتر,شبابيك, رول,شتر,

(للبيع)
|ستائر,lلمنيوم,شتر,شبابيك,شتر,شبابيك,رول,شتر, 0556099095 ستائر ألمنيوم شتر وشبابيك شتر شبابيك رول شتر 0556099095 عازله للصوت والضوء والحراره يمنع دخول الغبار والأمطار والأتربة يمنع دخول الحشرات ويوفر جو صحي خالي من الامراض لدينا يدوي وكهربائي سهل التحكم بيريموت كونترول والوان متعدده جودة عاليه في التصنيع ودقه كبيره في التركيب يعطي منزلك المنظر الجميل ويمنع من السرقات لصعوبة اختراقه يوفر عليك الكهرباء لعزل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الغروووب
|التليفون:
|0552824342
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|العنوان:
|jeddah- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098204
14,000 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
100 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
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