ستائر مكتبية – ستائر مطبخ

(للبيع)
|انت مميز في اختيارتك . تفكيرك . ذوقك حتى تصميماتك وبالتالى احنا كمان عملنالك عروض مميزه و خصم خاص على أنواع مختارة من القماش #Remarcurtains_ www.remarcurtains.com / للإستفسار إتصل بنا على: (01286500720-01288535854)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|remar curtains
|التليفون:
|01286500720 -01288535854
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|18 شارع سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد امام البنك الاهلى- مدنية نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061477
1 ريال
1,890 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
700 جنيه
اتصل
171,000 جنيه
225,000 جنيه