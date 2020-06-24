ستائر مكتبية – ستائر مطبخ

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تفاصيل الإعلان
انت مميز في اختيارتك . تفكيرك . ذوقك حتى تصميماتك وبالتالى احنا كمان عملنالك عروض مميزه و خصم خاص على أنواع مختارة من القماش #Remarcurtains_ www.remarcurtains.com / للإستفسار إتصل بنا على: (01286500720-01288535854)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: remar curtains
التليفون: 01286500720 -01288535854

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 شارع سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد امام البنك الاهلى- مدنية نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2020
رقم الإعلان: 2061477
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وظائف مدرين و مندوبين تسويق ومبيعات ومشتريات لكبري الشركات التجارية

وظائف مدرين و مندوبين تسويق ومبيعات ومشتريات لكبري الشركات التجارية

(فرصة عمل)

وظائف مدرين و مندوبين تسويق ومبيعات ومشتريات لكبري الشركات التجارية لفروعها بمصر والسعوديه وظائف تس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

24/6/2020
صورة الاعلان: سماعات TOA حائطيه انسيابيه BS-1030W

سماعات TOA حائطيه انسيابيه BS-1030W

(للبيع)

سماعة حائطية ذات شكل اسيابى الموديل : BS-1030W بالمواصفات التاليه : القدره : 30 وات وتعمل ( 30 – 20 .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,890 جنيه

24/6/2020
صورة الاعلان: كمامات قماش

كمامات قماش

(للبيع)

كمامات قماش 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف والفم من ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: صور يونيفورم مطاعم

صور يونيفورم مطاعم

(للبيع)

صور يونيفورم مطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس

سعر يونيفورم مدارس

(للبيع)

سعر يونيفورم مدارس 01003358542 تي شيرت و بنطلون للمدارس بلوفر و جاكيت للمدارس شركة 3A لليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: أحدث أقمشة التنجيد والستائر وبأجود الخامات لصيف 2020

أحدث أقمشة التنجيد والستائر وبأجود الخامات لصيف 2020

(للبيع)

انت مميز في اختيارتك . تفكيرك . ذوقك حتى تصميماتك وبالتالى احنا كمان عملنالك عروض مميزه و خصم خاص.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/6/2020
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صورة الاعلان: وظائف لكبرى الشركات

وظائف لكبرى الشركات

(فرصة عمل)

وظائف لكبرى الشركات لنشاطتها فى مجال الصحافه والاعلام والترجمه لفروعها بمصر ودبى خبره لاتقل عن 3 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

24/6/2020
صورة الاعلان: تعليم قيادة السيارات غي التجمع الأول

تعليم قيادة السيارات غي التجمع الأول

(فرص)

تعليم قيادة السيارات من أمام المنزل فنيا و عمليا في الرحاب ، التجمع الخامس و التجمع الاول ، الكورس 5.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه

وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه

(فرصة عمل)

وظائف بكبرى المجموعات لشركتها فى المجالات تكونولوجيا المعلومات والبرمجه والدعاية والاعلان لفروعها بم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

ماس ايجيبت شركه تشطيبات وديكورات داخليه و خارجيه من اكتر من٢٠ سنه 🏅🎖 ات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/6/2020
صورة الاعلان: الموخيه المجففه

الموخيه المجففه

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر شركة الشمس لعموم الاستيراد والتصدير بمصر، أن تقدم لسيادتكم جميع .
العنوان:

الغربية - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: نظافة واجهات

نظافة واجهات

(للبيع)

مجموعة المهندس تقدم لسيادكم بعض اعمالها في تنظيف الواجهات العالية الزجاجية والكلادين والرخام وجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

700 جنيه

24/6/2020
صورة الاعلان: كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

كمبوند صن كابيتال 6 اكتوبر

(للبيع)

All the information on the Sun October project is an Arab holding company, the Sun Capital October .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: ابتدى حياتك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

ابتدى حياتك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

ابدا حياتك من جديد وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من كل الخدمات فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك قريب من كل الخدمات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

قريب من كل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

23/6/2020
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