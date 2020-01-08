ستائر رول شركة نيو شاتر

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Remon Rashed
|التليفون:
|01222320548
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053646
90 جنيه