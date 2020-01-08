ستائر رول شركة نيو شاتر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Remon Rashed
التليفون: 01222320548

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العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/2/2020
رقم الإعلان: 2053646
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صورة الاعلان: استرتش غذائي 30سم - كينج راب King Wrap - في القاهرة مصر

استرتش غذائي 30سم - كينج راب King Wrap

(للبيع)

- في القاهرة مصر

*استرتش غذائي - كينج راب - المادة الخام كوري والصناعة مصرية *الرول 30 سم *سعر الرول الواحد 90 جنيه.
العنوان:

القاهرة - مصر

90 جنيه

8/1/2020
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