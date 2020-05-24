زي موحد - افضل يونيفورم بمصر

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تفاصيل الإعلان
زي موحد - افضل يونيفورم بمصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت . لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات . وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون . 01003358542–01200561116
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2020
رقم الإعلان: 2059808
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

24/5/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - Medical Uniform - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms - Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms - Medical Uniform ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

21/5/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

21/5/2020
صورة الاعلان: افرولات عمال - قبعات - في الجيزة مصر

افرولات عمال - قبعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرولات عمال - قبعات 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - صور يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - صور يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - صور يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: لبس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

لبس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لبس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: ملابس طبية - مصنع يونيفورم طبى بمصر - في الجيزة مصر

ملابس طبية - مصنع يونيفورم طبى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - مصنع يونيفورم طبى بمصر 01200561116 مصانع الملابس الطبية يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/5/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم - فيست رجالى (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم - فيست رجالى (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم - فيست رجالى (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
صورة الاعلان: ملابس مطاعم - اماكن بيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - اماكن بيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - اماكن بيع يونيفورم مطاعم ( 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
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