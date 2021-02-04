زي حضانه - شركة تصنيع يونيفورم حضانات

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تفاصيل الإعلان
زي حضانه - شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082597
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3/2/2021
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3/2/2021
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3/2/2021
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3/2/2021
صورة الاعلان: هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى - في الجيزة مصر

هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى

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هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى جلد طبيعى مقاسات من41\45 يوجد خدمة توصل السعر 1250+م الشحن للاستعلام 0122.
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1,250 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للمطاعم - ملابس مطاعم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - ملابس مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم - ملابس مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم اطباء - جاون طبيب ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم اطباء - جاون طبيب ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم اطباء - جاون طبيب ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم الامن ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم الامن ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم الامن ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - بدلة حارس الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/1/2021
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
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