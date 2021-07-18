زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات

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تفاصيل الإعلان
زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفورم المدارس بأسعار تنافسيه ( تيشيرت بولو – جاكيت – بلوفر – جيب للمدارس – ترننج مدارس – مريله مدرسيه – قميص – بنطلون – كرافته ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/7/2021
رقم الإعلان: 2100375
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18/7/2021
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18/7/2021
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18/7/2021
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18/7/2021
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15/7/2021
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اكبر مصنع يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

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15/7/2021
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15/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

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15/7/2021
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15/7/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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الجيزة - مصر

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15/7/2021
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ملابس حفلات خريجين - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مريلة مطبخ وتر بروف - في الجيزة مصر

مريلة مطبخ وتر بروف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريلة مطبخ وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات واب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه - في الجيزة مصر

عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
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