زى موحد مدارس - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى