زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
زى موحد للمصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2020
رقم الإعلان: 2062743
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صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: ملابس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
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الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: ديكورات ارضيات زلط - في الجيزة مصر

ديكورات ارضيات زلط

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ديكورات ارضيات زلط 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور اللتى تعمل على خلق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2020
صورة الاعلان: كمامات طبية للبيع بالجملة - في الجيزة مصر

كمامات طبية للبيع بالجملة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات طبية للبيع بالجملة 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

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11/7/2020
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

11/7/2020
صورة الاعلان: كمامات يعاد غسلها - في الجيزة مصر

كمامات يعاد غسلها

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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الجيزة - مصر

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8/7/2020
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صورة الاعلان: الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد واليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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8/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

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8/7/2020
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يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - يونيفورم جرسون 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

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اتصل

8/7/2020
صورة الاعلان: اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر مصنع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الم.
العنوان:

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8/7/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مصانع الزى المدرسي فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم مدارس شركة يونيفورم مدارس احدث موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فند.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2020
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