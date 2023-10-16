"رحلات ممتعة تبدأ مع كيا كرنفال احجز اليوم واستمتع بالفخامة!

(For Rent)
|- تهدف الشركة من هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على سيارات الأعاض خلال الرحلات العائلية والسفريات. أسعار تأجير السيارات ,خدمة تأجير السيارات ,عروض إيجار سيارات اليومية ,تأجير سيارات للسفر ,إيجار سيارات اقتصادية ,إيجار سيارات شهري ,شروط تأجير السيارات ,تأجير سيارات بدون سائق ,مقارنة أسعار إيجار السيارات ,تأجير سيارات للعطلات ,سيارات تأجير السياحة ,خدمة تأجير سيارات فاخرة ,موقع إيجار السيارات ,أفضل شركات تأجير السيارات ,خصومات إيجار سيارات للحجز والاستعلام | 01100091997
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سهيلة
|Telephone:
|01100091997
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|Location:
|12 شارع الحجاز مصر الجديدة- القاهرة الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,500 Pound
|Posting Date:
|15/10/2023
|Ad Number:
|2246251
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
(For Rent)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound