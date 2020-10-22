راعية مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
راعية مسنين.شغالة.مربية نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/10/2020
رقم الإعلان: 2070258
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: راعيات مسنين_بيبيسي تر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين_بيبيسي تر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

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القاهرة - مصر

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22/10/2020
صورة الاعلان: للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات

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للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات01223333060 لدينا لجميع الأسر ولكافة المح.
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القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين`مربيات `شغالات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين`مربيات `شغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين`مربيات`شغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: نوفر عاملات نظافة/شغالات /جليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر عاملات نظافة/شغالات /جليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر عاملات نظافة/شغالات/جليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسا.
العنوان:

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2,000 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: شغالات\مربيا ت\راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات\مربيا ت\راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات\مربيات\راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/10/2020
صورة الاعلان: نوفر مربيات-راعيا ت مسنين-عاملات نظافة نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر مربيات-راعيا ت مسنين-عاملات نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر مربيات-راعيات مسنين-عاملات نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

15/10/2020
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صورة الاعلان: نمدكم بالمربيات؛ال شغالات؛راعيا ت المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالمربيات؛ال شغالات؛راعيا ت المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالمربيات؛الشغالات؛راعيات المسنين بكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/10/2020
صورة الاعلان: جليسة للمسنين_مربي ة_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

جليسة للمسنين_مربي ة_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسة للمسنين_مربية_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

12/10/2020
صورة الاعلان: عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنين - في القاهرة مصر

عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنين

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنينن لجميع المحافظات نوفرها0.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/10/2020
صورة الاعلان: نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير الخدم والش.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/10/2020
صورة الاعلان: مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/10/2020
صورة الاعلان: لدينا افضل الشغالات_جلي سات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا افضل الشغالات_جلي سات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا افضل الشغالات_جليسات المسنين_المربيات لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/10/2020
صورة الاعلان: نوفر الخادمات.الم ربيات.جليسات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر الخادمات.الم ربيات.جليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر الخادمات.المربيات.جليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين,شغالات ,بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين,شغالات ,بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين,شغالات,بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/10/2020
صورة الاعلان: توفير شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العم.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/10/2020
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