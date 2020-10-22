راعية مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|راعية مسنين.شغالة.مربية نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل. للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070258
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
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(طلب عمل)- في القاهرة مصر
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