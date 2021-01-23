راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 راعية اطفال ومسنين وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 لدينا لكل اسرة و منزل الشغالات والمربيات وراعيات المسنين المنزلية لدينا قاعدةعريضة من العمالة المنزلية المصرية والاجنبية نوفر لك العاملة بعد ساعة واحدة من التواصل معنا نوفر راعيات المسنين الرحيمة و المتخصصة ونرعى كل الحالات السهلة والحرجة مع الوطنية بيتك في أيدي امينة يشرفنا اتصالكم على : : / 01017902000 / 01126700074 / (واتساب) 01223333060 /01555656697 / رقم ار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081206
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه