راعيات مسنين_مربيات _شغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|راعيات مسنين_مربيات_شغالات لكافة المحافظات01221796073 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسات راعية المسنين بمختلف الجنسيات (أثيوبيا / السودان / أوغندا / أرتريا / غنيا / غانا / الكاميرون( الأسيوية (الفلبين / أندونسيا / سيرلانكا ( مكتب للشغالات ومربيات الاطفال وجليسات المسنين وجميع العمالة المنزلية نقدم عماله مؤهله تتمتع بخبرات في مجال عملهم لضمان تقديم أعلي درجات الجوده مـع مكتب كلين ( أنت فـي تمـيز ) للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التالية : 01221796073(واتساب) 01145701114 يشرفنا اتصالاتكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01145701114 / 01221796073
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|العنوان:
|الإسكندرية والقاهرة والجيزة و جميع المحافظات- القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058162
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه