راعيات مسنين_بيبيسي تر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
راعيات مسنين_بيبيسيتر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 نوفر جميع انواع العمالة الموسمية للشركات و القرى السياحية في جميع الخدمات و نوفر للاسر و العائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال البيبي سيترز و نوفر عاملات النظافة المنزلية و الهاوسكيبر و الطباخات و راعيات المسنين بالمنزل و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي امينة و نوفر الساعي و الشيف و عمال البوفيه و السكرتارية و الاوفيس بوي و نوفر لحارس و البواب و البودي جارد للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية 01223333060(واتساب) /01017902000 /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070225
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للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات

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للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات01223333060 لدينا لجميع الأسر ولكافة المح.
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21/10/2020
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20/10/2020
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19/10/2020
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2,000 جنيه

16/10/2020
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نوفر مربيات-راعيا ت مسنين-عاملات نظافة نوفرها لكافة المحافظات

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15/10/2020
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2,000 جنيه

14/10/2020
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صورة الاعلان: جليسة للمسنين_مربي ة_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

جليسة للمسنين_مربي ة_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات

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جليسة للمسنين_مربية_عاملة نظافة متوفرة لجميع المحافظات01126700074 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليس.
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2,000 جنيه

12/10/2020
صورة الاعلان: عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنين - في القاهرة مصر

عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنين

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- في القاهرة مصر

عاملات نظافة من مختلف الجنسيات (جنسيات مصرية وأجنبية).ومربيات وجليسات مسنينن لجميع المحافظات نوفرها0.
العنوان:

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2,000 جنيه

10/10/2020
صورة الاعلان: نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

نقدم للأسر خدم وشغالات وراعيات للمسنين والاطفال بكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير الخدم والش.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

9/10/2020
صورة الاعلان: مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

8/10/2020
صورة الاعلان: لدينا افضل الشغالات_جلي سات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا افضل الشغالات_جلي سات المسنين_المر بيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا افضل الشغالات_جليسات المسنين_المربيات لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

7/10/2020
صورة الاعلان: نوفر الخادمات.الم ربيات.جليسات المسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر الخادمات.الم ربيات.جليسات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر الخادمات.المربيات.جليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

6/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين,شغالات ,بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين,شغالات ,بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين,شغالات,بيبيسيتر نوفرها لكافة المحافظات01126700074 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه وبمخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/10/2020
صورة الاعلان: توفير شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

توفير شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

توفير شغالات وراعيات مسنين ومربيات لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العم.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/10/2020
صورة الاعلان: نوفر المربيةوالشغ الة وجليسة مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر المربيةوالشغ الة وجليسة مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر المربيةوالشغالة وجليسة مسنين لكافة المحافظات01223333060 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه والا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/9/2020
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